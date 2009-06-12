Требуется изготовить дизайн форума + элементы фирменного стиля 1 подобрать цвета форума 2 шапка 3 логотип1 + фирменные кнопки1+ иконки званий2 форум phppp желательно выполнить в стиле ...
Дизайн сайта для фототренинга
Дизайн для phototraining.com.ua.
Необходимо разроботать стильный современный логотип и дизайн сайта компании проводящей тренинги для фотографов, сверстать дизайн (желательно верстка на div-ах и хороший css), блоки с текстами сайта и другой информацией вынести инклудами. cms не требуется.
На сайте также должна быть простая форма на основе пхп функции, отправляющая данные введенные пользователем на указанный е-мейл. Прописанная структура сайта и тексты будут предоставлены.
Бюджет - до 100 долл. Оплата WM.
Выбор исполнителя бутет проводиться на основе портфолио.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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