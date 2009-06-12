Дизайн сайта для фототренинга

Дизайн для phototraining.com.ua.

Необходимо разроботать стильный современный логотип и дизайн сайта компании проводящей тренинги для фотографов, сверстать дизайн (желательно верстка на div-ах и хороший css), блоки с текстами сайта и другой информацией вынести инклудами. cms не требуется.

На сайте также должна быть простая форма на основе пхп функции, отправляющая данные введенные пользователем на указанный е-мейл. Прописанная структура сайта и тексты будут предоставлены.

Бюджет - до 100 долл. Оплата WM.

Выбор исполнителя бутет проводиться на основе портфолио.

Жду ваших предложений.