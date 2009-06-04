Дизайн + вёрстка сайта для дизайн студии.

Здравствуйте. Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы ...