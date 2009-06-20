Необходима вёрстка дизайна.

Здравствуйте.

Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы занялся этим

Требования:

Поставить дизайн и натянуть его. (вёрстка обязательна)

Человек, с которым было приятно иметь в дальнейшем дело.

Сумма затрат: 30 вмз- 40 вмз.

К сожалению больше не смогу выделить.

С Ув Николай!