Уважаемые, фрилансеры! Объявляется конкурс…ГОНОРАР ОПРЕДЕЛЯЕТЕ – ВЫ! ( Взависимости от выполняемой задачи:1.дизайн сайта, 2.дизайн обложки книги, или 3.Создание сайта "под ключ") 100$ -1000$ Данный тендер направлен на поиск ответственного и умелого исполнителя. ...
Необходима вёрстка дизайна.
Здравствуйте.
Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы занялся этим
Требования:
Поставить дизайн и натянуть его. (вёрстка обязательна)
Человек, с которым было приятно иметь в дальнейшем дело.
Сумма затрат: 30 вмз- 40 вмз.
К сожалению больше не смогу выделить.
С Ув Николай!
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