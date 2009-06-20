Необходима вёрстка дизайна.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок744 просмотра

Здравствуйте.

Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы занялся этим

Требования:

Поставить дизайн и натянуть его. (вёрстка обязательна)

Человек, с которым было приятно иметь в дальнейшем дело.

Сумма затрат: 30 вмз- 40 вмз.

К сожалению больше не смогу выделить.

С Ув Николай!

16 лет назад
graf_21
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

hyper-script
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Оплату получил сразу.
Rexik
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$35
2 дня
Это высший класс, всё быстро, качественно, безпроблемно. Верстка на высшем уровне и без "багов" в других браузерах! Советую другим пользоваться Вашими услугами.Спасибо за качественную работу!
Хороший заказчик. Рад был сотрудничать!!!

Заявки фрилансеров

hyper-script
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Rexik
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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