Редизайн сайта

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Завершен34 заявки476 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта. тема кино. Подробности при общении. Не дорого. ася 428133534 цена 50 у.е.

16 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$50
3 дня
Очень хороший исполнитель и человек. Сделал все красиво, учел все мои пожелания. Рекомендую, действительно - "ДИЗАЙНЕР" с большой буквы
Работа была выполнена и откорректирована руководствуясь критике данного субъекта. Оплаты жду уже больше месяца. Постоянно кормит завтраками. Надоело! Мутный тип. Не советую иметь с ним дел.

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад

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