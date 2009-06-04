Уважаемые, фрилансеры! Объявляется конкурс…ГОНОРАР ОПРЕДЕЛЯЕТЕ – ВЫ! ( Взависимости от выполняемой задачи:1.дизайн сайта, 2.дизайн обложки книги, или 3.Создание сайта "под ключ") 100$ -1000$ Данный тендер направлен на поиск ответственного и умелого исполнителя. ...
Шапка для сайта
Есть сайт с фотками знаменитостей, нужно нарисовать шапку для этого сайта. Ширина чтобы растягивалась на 100% (не должна быть фиксирована в пикселях, а растягивалась как задний фон. Высота примерно как сейчас, можно побольше. И мне необходимо сохранить в шапке текст - заголовок в h1. По цветам - хочется чего-то сочного, яркого. Что будет в шапке? - предоставляю полную свободу действий))
Бюджет 1000 рублей.
Предоплата.
По срокам - желательно сегодня-завтра.
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