zirtrest

Антон Максимов zirtrest

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шапка для сайта

    Есть сайт с фотками знаменитостей, нужно нарисовать шапку для этого сайта. Ширина чтобы растягивалась на 100% (не должна быть фиксирована в пикселях, а растягивалась как задний фон. Высота примерно как сейчас, можно побольше. И мне ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка сервера

    На сервер работает 1 адалт сайт, посещаемость более 30 т. уников в сутки. Ужасно тормозит, но скорость скачки-закачки файлов нормальная, а вот именно скорость загрузки страниц сайта ужасная. Необходимо: - разобраться ...

    Настройка сервера/ПО17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vasiletc
40 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Настройка сервера
Приятный заказчик. Работать исключительно приятно и продуктивно.
Настройка сервера выполнена быстро и грамотно. Сразу видно, что человек мастер своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв