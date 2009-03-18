Необходимо установить и настроить на выделенном сервер софт чтобы ограничить скорость скачивания с него файлов.
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Ищу готовый скрипт для создания платного смс сайта и партнерской программы. Возможно подребуется помощь с подключением. Прошу писать в личные сообщения название скрипта и стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $35Настройка сервера/ПО19 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт с фотками знаменитостей, нужно нарисовать шапку для этого сайта. Ширина чтобы растягивалась на 100% (не должна быть фиксирована в пикселях, а растягивалась как задний фон. Высота примерно как сейчас, можно побольше. И мне ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
На сервер работает 1 адалт сайт, посещаемость более 30 т. уников в сутки. Ужасно тормозит, но скорость скачки-закачки файлов нормальная, а вот именно скорость загрузки страниц сайта ужасная. Необходимо: - разобраться ...Настройка сервера/ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
16 лет назад
Приятный заказчик. Работать исключительно приятно и продуктивно.
Ответный отзыв
Настройка сервера выполнена быстро и грамотно. Сразу видно, что человек мастер своего дела. Рекомендую.