Установить на сервер PHP 4.3.0 и MySQL 4.1

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт19 заявок260 просмотров

Необходимо установить на сервер PHP 4.3.0 и MySQL 4.1 и gzip.

MySQLPHP
16 лет назад
zirtrest
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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