Перенос сайта с Ucoz на платный хостинг

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Закрыт4 заявки171 просмотр

Необходимо перенести сайт с ucoz на платный хостинг, новости можно без сохранения URL, главное сохранить их привязку по категориям (на сайте использованы почти все модули предлагаемые ucozОМ), а форум можно без привязки сообщений к пользователю. Пользователям предложить перерегистрацию, по какой нибудь упрощенной схеме.

По поводу CMS жду предложений но так как форум не перенести с привязкой сообщений к пользователю и форум просто уйдет в архив, то хотелось бы на новом месте у сайта иметь какие либо элементы соцсети (это не критично).

Сайт показать не могу, он в бане. Бекап последний есть. Тематика развлекательный. Дизайн нужно сохранить.

Добавлено: срок 3 дня.

16 лет назад
mishaber
Михаил 
48 лет
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Был
9 лет назад

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KPEC
Art 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
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KPEC
Art 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад