Подробнее в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.
GPS трекер
Есть GPS трекер TL-201 (Китайского производства), нужно его настроить...
помогите, требуются советы специалистов в работе с этими трекерами...
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