GPS трекер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки168 просмотров

Есть GPS трекер TL-201 (Китайского производства), нужно его настроить...

помогите, требуются советы специалистов в работе с этими трекерами...

16 лет назад
mashaCAM
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров