Требуется установка nginx.

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки197 просмотров

Требуется установка и настройка nginx, поверх Apache.

Цена договорная!

ApacheNginx
16 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

NathanExplosion
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Игорь очень понятливый и положительный человек. Всю работу сделал в обещанные сроки, весьма рекомендую :-)
Беседа чётко и по существу вопроса. Оплата по факту - в полном объёме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

NathanExplosion
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
16 лет назад