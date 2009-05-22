Всем привет. Нужна помощь за деньги. Есть The Bat версия 4.0.28.3 с эл. адресами клиентов, нужно автоматизированно извлечь email адреса и настроить рассылку по этим адресам ...
Требуется установка nginx.
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