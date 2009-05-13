Есть форум IPB 2.2.2 + IPgallery + моды. Нужно: Поставить версию 2.3.6 переустановить галерею, натянуть новый готовый скин, моды . ася 211176321
Требуется консультация по настройке vps
Добрый день!
Имеется vps без администрирования на unix платформе. Из репозитория были установлены php, mysql, drupal. Проблема в следующем – при попытки установить cms на сам сайт (домен), вместо инсталляции отображается следующее
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2.11 (Debian) PHP/5.2.6-3 with Suhosin-Patch Server at домен Port 80
ТЗ заключается в консультации по настройке vps. В том числе редактирование httpd.conf и apache2.conf.
Нужен ответственный человек, имеющий опыт в данном вопросе.
Диалог между нами будет вестись через систему личных сообщений сервиса. Задание не сложное, поэтому исполнитель будет выбран по нормальному соотношению цена/качество/отзывы к устранению данной проблемы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $14Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо на VPS(Debian 4.0, можно другую *NIX) установить Wine и запустить небольшую виндовую прогу, чтоб она работала круглосуточно, дома комп круглосуточно включенным без рестартов проблемно держать. Прога через Wine отлично работает, проверено(не мной;)) Доступ нужен ...Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для периодической работы с сервером CentOS + Панель управления ISPmanager. Работы проводится очень редко всего пару раз в месяц, на данной стадии необходимо поправить право PHP доступа к Sendmail Обращаться желательно в ...Завершен16 лет назад
Есть 2 сервера. Нужно настроить между ними синхронизацию через rsync и сделать проверку geo. Например: человек заходит на site.com, далее идет проверка локации и в зависимости от нее, он попадает на us.site.com или ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
Лаги,нужно определить откуда идёт и исправить.Завершен16 лет назад
Имеем: 1. Сервер на базе Windows 2003 2. Три сетевые карты (все дрова настроены): - Локалка 192.168.0.1 - Сетевое подключение к Ufanet с DHCP. внутренний ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $6
Ftp юзера создать, базу для postgre(postgres стоит), memcached для php установитьЗавершен16 лет назад
Надо поставить банерокрутилку на 4 сайта + форум ( SMF 1.1.4) - управление нужно из единой админки. Предпочтений определенным банерокрутилкам нет. Ныне на 3-х сайтах стоит самописный скрипт, на 1-ом Опенадс, но не устраивает, что ...Завершен16 лет назад
http://www.webnames.ru/scripts/whois.pl?domain_name=tvoymarket.ru Один из dns серверов чужой (82.146.47.110.) - надо дописать туда и поднять на сервере второй родной dns. Аська 1332814Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно настроить ограничения показа банеров по заданным критериям. Чтоб показ шел релевантный рубрикатору сайта, за маску будит ссылка сайта. Обращаться только тем кто работает или работал с OpenX.Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад