Требуется консультация по настройке vps

Добрый день!

Имеется vps без администрирования на unix платформе. Из репозитория были установлены php, mysql, drupal. Проблема в следующем – при попытки установить cms на сам сайт (домен), вместо инсталляции отображается следующее

Not Found

The requested URL / was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache/2.2.11 (Debian) PHP/5.2.6-3 with Suhosin-Patch Server at домен Port 80

ТЗ заключается в консультации по настройке vps. В том числе редактирование httpd.conf и apache2.conf.

Нужен ответственный человек, имеющий опыт в данном вопросе.

Диалог между нами будет вестись через систему личных сообщений сервиса. Задание не сложное, поэтому исполнитель будет выбран по нормальному соотношению цена/качество/отзывы к устранению данной проблемы.