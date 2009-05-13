Требуется консультация по настройке vps

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен14 заявок240 просмотров

Добрый день!

Имеется vps без администрирования на unix платформе. Из репозитория были установлены php, mysql, drupal. Проблема в следующем – при попытки установить cms на сам сайт (домен), вместо инсталляции отображается следующее

Not Found

The requested URL / was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache/2.2.11 (Debian) PHP/5.2.6-3 with Suhosin-Patch Server at домен Port 80

ТЗ заключается в консультации по настройке vps. В том числе редактирование httpd.conf и apache2.conf.

Нужен ответственный человек, имеющий опыт в данном вопросе.

Диалог между нами будет вестись через систему личных сообщений сервиса. Задание не сложное, поэтому исполнитель будет выбран по нормальному соотношению цена/качество/отзывы к устранению данной проблемы.

ApacheDebianDrupalMySQLPHP
16 лет назад
24july
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Миронова Александра (OldSkull) как ответственного и верного своему слову фрилансера. Мне необходима была консультация специалиста, а в итоге я получила настоящую помощь Профессионала. От общения остались только приятные впечатления. Александр любезно ответил на все дополнительные вопросы, заданные мною. Миронов Александр (OldSkull), спасибо большое за решенную проблему. В дальнейшем при необходимости буду вновь к нему обращаться. Рекомендую к сотрудничеству!
Оперативное предоставление нужных данных, никаких дерганий во время работы, моментальная оплата. Рекомендую Ольгу всем в качестве заказчика, сам также готов участвовать в следующих её проектах. Идеальный заказчик.

Заявки фрилансеров

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад