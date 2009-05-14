Установка форума IPB

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок266 просмотров

Есть форум IPB 2.2.2 + IPgallery + моды.

Нужно:

Поставить версию 2.3.6 переустановить галерею, натянуть новый готовый скин, моды .

ася 211176321

16 лет назад
beh
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ilchenkom
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик с четкими требованиями.Заплатил даже вперед. С удовольствием буду с Вами работать еще раз!

Заявки фрилансеров

ilchenkom
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад