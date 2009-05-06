Установить Wine на VPS и сделать доступ из Windows

Необходимо на VPS(Debian 4.0, можно другую *NIX) установить Wine и запустить небольшую виндовую прогу, чтоб она работала круглосуточно, дома комп круглосуточно включенным без рестартов проблемно держать. Прога через Wine отлично работает, проверено(не мной;)) Доступ нужен графический, не через консоль.

примерно выглядит это так: http://articles.mql4.com/ru/217

На другом VPS через консоль Wine я поставил, но с графикой не разобрался, а на этом при установке возникли проблемы...