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Установить Wine на VPS и сделать доступ из Windows
Необходимо на VPS(Debian 4.0, можно другую *NIX) установить Wine и запустить небольшую виндовую прогу, чтоб она работала круглосуточно, дома комп круглосуточно включенным без рестартов проблемно держать. Прога через Wine отлично работает, проверено(не мной;)) Доступ нужен графический, не через консоль.
примерно выглядит это так: http://articles.mql4.com/ru/217
На другом VPS через консоль Wine я поставил, но с графикой не разобрался, а на этом при установке возникли проблемы...
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