На VPS установить винду(QEMU)

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Необходимо на VPS(Debian 4.0, можно другую *NIX) установить windows с доступом через удаленный рабочий стол. Нужно запустить небольшую виндовую прогу, чтоб она работала круглосуточно, дома комп круглосуточно включенным без рестартов проблемно держать.

примерно так: http://articles.mql4.com/ru/373 ссылка на винду там битая((

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esupport
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esupport
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