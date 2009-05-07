Нужно срочно настроить WEB сервер с нуля в г.Киев
Настроить POSTFIX
ОС: FreeBSD
Apache 2.0
После обновления сервера возникли сбои с работой почты.
При проверке почты через POP почту проверяет, показывает что новых сообщений нет. Хотя до этого письма отправлялись, но не доходят.
При попытке отправки через SMTP выходит следующая ошибка
SMTP: ошибка отправления почты. Почтовый сервер ответил: 5.7.1 : Relay access denied. Проверьте правильность написания адресов и попробуйте снова
Необходимо вновь наладить работу почтового сервера
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