Настроить POSTFIX

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Закрыт13 заявок200 просмотров

ОС: FreeBSD

Apache 2.0

После обновления сервера возникли сбои с работой почты.

При проверке почты через POP почту проверяет, показывает что новых сообщений нет. Хотя до этого письма отправлялись, но не доходят.

При попытке отправки через SMTP выходит следующая ошибка

SMTP: ошибка отправления почты. Почтовый сервер ответил: 5.7.1 : Relay access denied. Проверьте правильность написания адресов и попробуйте снова

Необходимо вновь наладить работу почтового сервера

ApacheSMTP
16 лет назад
61128
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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