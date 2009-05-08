Настройка серверов, перенос сайтов на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт24 заявки260 просмотров

Требуется человек для переноса сайтов на joomla, настройки хостингов и тд.

Joomla
16 лет назад
loomoo
36 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад