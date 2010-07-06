Могу сказать следующее: несмотря на то, что в сроки мы с Евгением уложиться не смогли(по разнообразным и технически сложным причинам выявившимся уже в ходе работы над проектом), Евгений проявил себя отличным исполнителем, и в отличие от других "программистов" справился с работой весьма качественно, предоставив в итоге именно тот результат, который мною и ожидался. Дополнительно, по своей инициативе, в качестве бонуса к проекту составил качественное ТЗ, которое существенно облегчило реализацию проекта, и в конце концов я получил именно тот результат, который мне и хотелось видеть. Работой Евгения доволен, все как всегда качественно и аккуратно, а потому, я думаю, будем продолжать сотрудничество с Евгением и в следующих моих проектах. Спасибо за работу, Евгений и успехов. Ну и конечно же, мои наилучшие рекомендации - несмотря на возникшие трудности вы отлично справились с задачей и не подвели меня, в отличие от других фрилансеров работавших над этим проектом. Удачи вам!.