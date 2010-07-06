Веб-программирование, Python, Django
Основное направление: разработка сайтов с использованием языка Python и веб-фреймворка Django.
Дополнительные навыки (я на занимаюсь проектами на их основе, но они могут быть полезны для проектов на Python):
- веб-программирование: PHP, JavaScript;
- сборка сайтов на основе CMS Drupal 6 и 7, программирование под него;
- вёрстка (HTML/XHTML, CSS) и создание шаблонов для Django;
- shell-scripts (Bash).
Портфолио
- Шаблон «eurocom» для Joomla! 1.5453 просмотра
- Шаблон «Кровля» для Joomla 1.5759 просмотров
- Шаблон для Joomla! 1.5558 просмотров
- Шаблон для Joomla! 1.5647 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
DrupalNode.js
Работой очень доволен. Все сделано в соответствии с ТЗ, в определенные договором сроки.
Ответный отзыв
Проект был самый короткий из возможных, но все качества заказчика, о которых я могу судить, я оцениваю высоко. Маленький проект проведён эффективно и приятно: мало разговоров, много пользы.
$20
10 баллов
15 лет назад
Drupal
Отличный специалист. Быстро и без лишних вопросов разобрался в задаче, вдумчиво выполнил все требуемые доработатки скрипта передачи данных в гугл апи, затем после тестирования починил работу в ИЕ. Я в восторге от работы Евгения и обязательно прийду к нему еще. Рекомендую. Хороший специалист, любящий свое дело. Приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Анатолий замечательный заказчик, всю задачу объяснил ещё в публично доступном техническом задании, понимает все проблемы исполнителя и первый идёт навстречу. К примеру я недооценил сложность задачи и по инициативе Анатолия мы договорились увеличить сумму (сумма небольшая, как и задача, но всё равно очень приятно). Кроме того с удовольствием общался с Анатолием, и, надеюсь, будем работать в дальнейшем. Никаких проблем в процессе работы не возникло.
$20
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Всё быстро, четко и по разумной цене. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, приятность и удобство общения. Быстро решили все вопросы и обоюдно сэкономили время.
$20
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую Евгения как ооооочень хорошего специалиста. Не только сделал и навел порядок, но и рассказал что и как работает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую как, безусловно, технически грамотного (всё-таки программист), но что гораздо реже встречается — очень приятного и продуктивного в деловом общении человека. Ещё никогда я не получал ответы с такой скоростью. :-) Большое спасибо за сотрудничество, Сергей!
$510
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Могу сказать следующее: несмотря на то, что в сроки мы с Евгением уложиться не смогли(по разнообразным и технически сложным причинам выявившимся уже в ходе работы над проектом), Евгений проявил себя отличным исполнителем, и в отличие от других "программистов" справился с работой весьма качественно, предоставив в итоге именно тот результат, который мною и ожидался. Дополнительно, по своей инициативе, в качестве бонуса к проекту составил качественное ТЗ, которое существенно облегчило реализацию проекта, и в конце концов я получил именно тот результат, который мне и хотелось видеть. Работой Евгения доволен, все как всегда качественно и аккуратно, а потому, я думаю, будем продолжать сотрудничество с Евгением и в следующих моих проектах. Спасибо за работу, Евгений и успехов. Ну и конечно же, мои наилучшие рекомендации - несмотря на возникшие трудности вы отлично справились с задачей и не подвели меня, в отличие от других фрилансеров работавших над этим проектом. Удачи вам!.
Ответный отзыв
Очень доволен очередной работой з Зурабом. К сожалению, я сильно опоздал со здачей проекта, т. к. ошибся с расчётом времени в новой для себя области, но Зураб отнёсся с пониманием после моего детального отчёта и дождался завершённого продукта. Были также приняты во внимание мои замечания по технической части, некоторые из них в том или ином виде влились в проект. Выражаю благодарность Зурабу и жду возможности поработать ещё раз.
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