Шаблон для Joomla! 1.5

http://it.dominic.ua/uk/

Вёрстка шаблона из PSD. Вид модулей настроен при помощи module chrome (php-обработка вывода модулей), встроенной технологии Joomla! 1.5. Ширина «резиновая», от 785 до 1009 пикселей. Вёрстка полностью табличная (это мой первый и последний законченный шаблон, свёрстанный таблицами). XHTML и CSS валидные. Проверялся в броузерах Opera, Firefox/Iceweasel, Safari/Chrome/Konqueror, IE6,7,8

Примечание: на работающем сайте может не валидироватся код, не относящийся к шаблону. Валидацию можно проверить на моём сервере: http://stilgar.ipnet.kiev.ua/portfolio/markup/it.dominic.ua/uk/