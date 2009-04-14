Замечательный заказчик! Знающий, чего хочет, терпеливый (не разу не потревожила лишним замечанием в процессе работы), приятный в общении (в процессе работы, а не только в жизни), очень пунктуальный (прямо скурпулёзный) в оплате. Буду очень рад, если ещё раз буду работать с Татьяной. Спасибо!