В разделе http://domgeo.ru/draw-a-search, отрисовать административные округа и границы районов Москвы, каждый район сохранить в личном кабинете на сайте. Границы районов Москвы: http://www.up.mos.ru/td.htm
- Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
На крупный проект по недвижимости требуется копирайтер. Обязательно наличие портфолио. Общий объем заказа до 120 000 - 180 000 символов. Срок - 3 недели. Оптимальный кандидат будет выбран после выполнения тестового. Объем тестового задания 3000 - ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен копирайт 15000-18000 знаков. Тематика – изделия из бетона. Требования по стилю: строгий стиль изложения, без обращения к читателю. Выполнение тестового задания обязательно. Оплата за заказ обсуждается. Срочность основного – к концу недели. Срочность тестового – 23.09 вечер. Оплата только в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Обязанности: Работа с контентом, наполнение сайтов, работа с ссылочной массой. Работа с хостингами, выкуп доменов. Навыки: Хорошее знание html, начальные знания php, навыки работы в графических редакторах, опыт работы с хостингами. Желательно опыт работы с cms: drupal wp joomla host cms dle php php ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется человек для переноса сайтов на joomla, настройки хостингов и тд.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется верстальщик на Host CMS. Нужно доделать сайт, возможно постоянное сотрудничество.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен контент менеджер для наполнения сети сайтов. Обязанности: искать рерайтеров, давать им задание, проверять его на грамотность, уникальность, наличие ключевиков. Наполнять сайт контентом: - прописывать ключевые слова, релевантные содержанию страницы, описания, title. - выделять в тексте ключевые слова. - релинковка ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен верстальщик на одной из цмс на выбор: Друпал, Дле, Жумла или Хост ЦМС. Необходимо сверстать один макет сайта (такого вида: шапка, меню под шапкой; левая колонка - меню + новости (анонс+заголовок); правая колонка - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется верстка шаблонов с сайта http://www.besttemplates.ru/nedv_page1.php в месяц около 15 сайтов. Стоимость верстки одного сайта пишите здесь. CMS любая бесплатная.HTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются рерайтеры для большого проекта - больше миллиона символов. Оплата 0,5-0,7 уе за 1000 знаков, из за большого объема. свои предложения пишите здесь.Копирайтинг116 заявокЗакрыт15 лет назад
На данный момент требуется несколько человек для создания сайтов сателлитов. Тематика Кровля. Основное условие – Вы делаете Сайты Для Людей. Если полученный в результате Ваших трудов продукт, меня полностью устроит, то обеспечу постоянными заказами на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
А данный момент требуется несколько человек для создания сайтов сателлитов. Тематика Кровля. Основное условие – Вы делаете Сайты Для Людей. Оплата за сайт, 15 у.е. – не много, но если полученный в результате Ваших трудов ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад