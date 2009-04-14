loomoo

Татьяна Сенникова loomoo

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Seo, продвижение, оптимизация

  • Отрисовать на карте границы районов Москвы.

    В разделе http://domgeo.ru/draw-a-search, отрисовать административные округа и границы районов Москвы, каждый район сохранить в личном кабинете на сайте. Границы районов Москвы: http://www.up.mos.ru/td.htm

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт по недвижимости

    На крупный проект по недвижимости требуется копирайтер. Обязательно наличие портфолио. Общий объем заказа до 120 000 - 180 000 символов. Срок - 3 недели. Оптимальный кандидат будет выбран после выполнения тестового. Объем тестового задания 3000 - ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг на строительную тематику

    $100

    Нужен копирайт 15000-18000 знаков. Тематика – изделия из бетона. Требования по стилю: строгий стиль изложения, без обращения к читателю. Выполнение тестового задания обязательно. Оплата за заказ обсуждается. Срочность основного – к концу недели. Срочность тестового – 23.09 вечер. Оплата только в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищу помощника seo

    Обязанности: Работа с контентом, наполнение сайтов, работа с ссылочной массой. Работа с хостингами, выкуп доменов. Навыки: Хорошее знание html, начальные знания php, навыки работы в графических редакторах, опыт работы с хостингами. Желательно опыт работы с cms: drupal wp joomla host cms dle php php ...

    PHPWordPressHTMLJoomlaDrupalDLE
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджер

    Нужен контент менеджер для наполнения сети сайтов. Обязанности: искать рерайтеров, давать им задание, проверять его на грамотность, уникальность, наличие ключевиков. Наполнять сайт контентом: - прописывать ключевые слова, релевантные содержанию страницы, описания, title. - выделять в тексте ключевые слова. - релинковка ...

    PHPJoomla
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета сайта

    Нужен верстальщик на одной из цмс на выбор: Друпал, Дле, Жумла или Хост ЦМС. Необходимо сверстать один макет сайта (такого вида: шапка, меню под шапкой; левая колонка - меню + новости (анонс+заголовок); правая колонка - ...

    HTMLDrupalВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуются рерайтеры

    Требуются рерайтеры для большого проекта - больше миллиона символов. Оплата 0,5-0,7 уе за 1000 знаков, из за большого объема. свои предложения пишите здесь.

    Копирайтинг116 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов-сателлитов

    На данный момент требуется несколько человек для создания сайтов сателлитов. Тематика Кровля. Основное условие – Вы делаете Сайты Для Людей. Если полученный в результате Ваших трудов продукт, меня полностью устроит, то обеспечу постоянными заказами на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов-сателлитов

    А данный момент требуется несколько человек для создания сайтов сателлитов. Тематика Кровля. Основное условие – Вы делаете Сайты Для Людей. Оплата за сайт, 15 у.е. – не много, но если полученный в результате Ваших трудов ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
BillyBoy
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$85
10 баллов
13 лет назад
Копирайтинг на строительную тематику
Лучшего заказчика еще не было. Тех. задание составлено настолько четко, что работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена качественно и в срок. Нельзя ни отметить оперативное реагирование на поступающие замечания по текстам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Stilgar
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Верстка макета сайта
Замечательный заказчик! Знающий, чего хочет, терпеливый (не разу не потревожила лишним замечанием в процессе работы), приятный в общении (в процессе работы, а не только в жизни), очень пунктуальный (прямо скурпулёзный) в оплате. Буду очень рад, если ещё раз буду работать с Татьяной. Спасибо!
Очень хороший специалист и приятный в общении человек. Работу выполнил быстро и за адекватную цену. Надеюсь сотрудничать еще, рекомендую как отличного специалиста по html-верстке.
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