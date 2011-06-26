Копирайт по недвижимости

На крупный проект по недвижимости требуется копирайтер. Обязательно наличие портфолио.

Общий объем заказа до 120 000 - 180 000 символов. Срок - 3 недели.

Оптимальный кандидат будет выбран после выполнения тестового. Объем тестового задания 3000 - 3500 символов, тестовое одно на всех и оплачивается подошедшему кандидату.

Тестовое задание опубликовано в файле: "Тестовое задание.doc"

Прошу обратить внимание, что мы можем сотрудничать только с гражданами Российской Федерации. Все оплаты проходят "в белую", то есть мы заключаем с Вами договор на безналичную оплату услуг в российских рублях. С выбранным исполнителем предполагается длительное сотрудничество.

Техническое задание опубликовано в "Техническое задание на копирайт по первичному СЯ.doc".

seo-требования опубликованы в файле: "Приложение к тз.doc"