Написание статей и добавление на сайт

КопирайтингЗакрыт16 заявок518 просмотров
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Здравствуйте.

Небольшому сайту о финансах и инвестициях нужен автор статей (статьи будут читать обычные люди, в финансовые дебри лезть или использовать сложную терминологию не придется).

Основная задача - действительно интересные статьи для людей. Вполне устроит рерайт, но он должен быть красиво оформлен, отформатирован, снабжен картинками по необходимости. Пример неплохих статей http://timesnet.ru/investment/88/ http://www.delovod.com/blog/investment/475.html Поиск материала для статей - на вас.

Кроме написания статей нужно их размещать на сайте, если не умеете или возникнут проблемы - научу.

Объем небольшой, не более 5 статей в неделю. В случае успешной работы, возможна так же работа по другим проектам.

Требования:

1. Адекватная оценка своей работы, цены которые не растут с каждым новым заданием, нужен человек для постоянного сотрудничества.

2. Ответственность, соблюдение сроков, умение читать задание, а не только делать заявки по проектам. Присутствие в сети если не каждый день, то хотя бы без внезапных пропаданий на несколько дней.

Укажите в заявке:

1. Цены с учетом задачи

2. Если есть примеры по данной тематике или примеры просто интересных, хорошо оформленных статей - покажите

Написание статей
12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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