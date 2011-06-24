Написание статей и добавление на сайт

1. Два текста на главную сайта: а) 1-ый ~1200 символов без пробелов - вводная о компании и услугах в) 2-ой ~2000 символов без пробелов - памятка клиенту 2. Необходимо отрерайтить до уникальности пару статей. (оригиналы вышлю) По 1 пункту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Небольшому сайту о финансах и инвестициях нужен автор статей (статьи будут читать обычные люди, в финансовые дебри лезть или использовать сложную терминологию не придется).
Основная задача - действительно интересные статьи для людей. Вполне устроит рерайт, но он должен быть красиво оформлен, отформатирован, снабжен картинками по необходимости. Пример неплохих статей http://timesnet.ru/investment/88/ http://www.delovod.com/blog/investment/475.html Поиск материала для статей - на вас.
Кроме написания статей нужно их размещать на сайте, если не умеете или возникнут проблемы - научу.
Объем небольшой, не более 5 статей в неделю. В случае успешной работы, возможна так же работа по другим проектам.
Требования:
1. Адекватная оценка своей работы, цены которые не растут с каждым новым заданием, нужен человек для постоянного сотрудничества.
2. Ответственность, соблюдение сроков, умение читать задание, а не только делать заявки по проектам. Присутствие в сети если не каждый день, то хотя бы без внезапных пропаданий на несколько дней.
Укажите в заявке:
1. Цены с учетом задачи
2. Если есть примеры по данной тематике или примеры просто интересных, хорошо оформленных статей - покажите
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