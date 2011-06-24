2 SEO текста по ТЗ + 2 рерайта (недвижимость)

1. Два текста на главную сайта:

а) 1-ый ~1200 символов без пробелов - вводная о компании и услугах

в) 2-ой ~2000 символов без пробелов - памятка клиенту

2. Необходимо отрерайтить до уникальности пару статей. (оригиналы вышлю)

По 1 пункту есть жесткие условия (сообщаются лично исполнителю), по типу размера предложений, сведения к мнимому разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., расположению ключей + необходима адекватная читабельность и полезность текста.