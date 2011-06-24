Большой объем на рерайт (Срочно)

$250
КопирайтингЗакрыт29 заявок566 просмотров
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Уважаемые авторы!

Моей команде пришел большой объем работы на рерайтинг - нужны еще авторы для этого проекта.

Отдам предпочтение наилучшему сочетанию цена/качество, с учетом большого объема и того, что при успешном сотрудничестве вы сможете стать частью моей команды и получать много интересной работы постоянно.

Стоимость этого проекта - 0.6$ за 1000 знаков. Остальные проекты, которые есть в нашей команде - от 1$ до 2$ за 1000.

Жду ваших предложений ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Спасибо.

12 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Myranika
Лескова 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$15
2 дня
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