Большой объем на рерайт (Срочно)

Уважаемые авторы!

Моей команде пришел большой объем работы на рерайтинг - нужны еще авторы для этого проекта.

Отдам предпочтение наилучшему сочетанию цена/качество, с учетом большого объема и того, что при успешном сотрудничестве вы сможете стать частью моей команды и получать много интересной работы постоянно.

Стоимость этого проекта - 0.6$ за 1000 знаков. Остальные проекты, которые есть в нашей команде - от 1$ до 2$ за 1000.

Жду ваших предложений ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Спасибо.