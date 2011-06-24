Приватный проект для Паламарчук Елена (Hella)

Написать 2 обзора. Первый более 1000 символов. Второй около 600-700 символов. Все подробности скайп : whited21
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Нужно выполнить сео-рерайтинг 5 статей.
Общий объем около 10 тысяч знаков.
Срок - завтра.
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