Рерайт 2-х статей

Нужна рекламная статья для рассылки, до 40 слов.
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Нужно сегодня-завтра написать две статьи. Коротко о содержании:
1. Свой сайт в интернете поможет увеличить продажи, и наша вебстудия вам в этом поможет
2. Об услугах вебстудии, что все от создания до продвижения и поддержки.
Материалов в сети куча, рерайт подойдет. Оплата 25 руб./1000. вебмани
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