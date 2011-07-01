Написать 10 статей

Нужны 10 качественных статей по сантехнике и сумкам.

Вот темы и ключи к ним:

Сантехника:

выбор полотенцесушителя (с ключевиками полотенцесушитель электрический, полотенцесушитель для ванной, полотенцесушитель из стали, плотенцесушитель водяной, нержавеющий полотенцесушитель)

выбор смесителя (с ключевиками смеситель для ванной, смеситель для кухни, смеситель для душа, смеситель для раковины)

выбор душевой кабины (с ключевиками душевая кабина с ванной)

дизайн ванной комнаты (с ключевиками интерьер ванной комнаты, мебель для ванных комнат)

отечественная и импортная сантехника (магазин сантехники, интернет-магазин сантехники)

Сумки:

кожгалантерея для мужчин

сумки loewe (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)

сумки Salvatore Ferragamo (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)

сумки Marc Jacobs (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)

сумки Valentino (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)

В статьях должен быть 1 заголовок и 3-4 подзаголовка. Уникальность 97% по Адвего. Статьи 3,1-3,5К в среднем 3,3К, 1,5$ за 1К, общая сумма 50$. Срок - 3 дня.