Написать 10 статей

Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи (около 300 шт. всего, по 100 для выбранных исполнителей) для продвижения корпоративного сайта телекоммуникационной компании. Тексты должны без проблем проходить модерацию в Миралинксе (полный список требований ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 10 качественных статей по сантехнике и сумкам.
Вот темы и ключи к ним:
Сантехника:
выбор полотенцесушителя (с ключевиками полотенцесушитель электрический, полотенцесушитель для ванной, полотенцесушитель из стали, плотенцесушитель водяной, нержавеющий полотенцесушитель)
выбор смесителя (с ключевиками смеситель для ванной, смеситель для кухни, смеситель для душа, смеситель для раковины)
выбор душевой кабины (с ключевиками душевая кабина с ванной)
дизайн ванной комнаты (с ключевиками интерьер ванной комнаты, мебель для ванных комнат)
отечественная и импортная сантехника (магазин сантехники, интернет-магазин сантехники)
Сумки:
кожгалантерея для мужчин
сумки loewe (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)
сумки Salvatore Ferragamo (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)
сумки Marc Jacobs (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)
сумки Valentino (написать обзор, типа вот такие сумки вот такие модели, стоимость и т.д.)
В статьях должен быть 1 заголовок и 3-4 подзаголовка. Уникальность 97% по Адвего. Статьи 3,1-3,5К в среднем 3,3К, 1,5$ за 1К, общая сумма 50$. Срок - 3 дня.
- Похожие заказы
- $200Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен сео-рерайтинг. 3 статьи объемом 1500-2000 знаков. Исходников нет. Сделать нужно сегодня. Выберу 3-ех исполнителей. Цена невысокая, проект рассчитан на новичков. Заявки скрыты.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо несколько статей на сайт по ремонтуКопирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать статью в новый раздел нашего сайта, которая должна в себя включать: - общее описание промыщленного и гражданского строительства; - описание деятельности компании по ПГС (специалисты, опыт, качество и т.д.) - перечень видов работ (информация из полученного ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте Мне нужен хороший грамотный контентщик, способный работать в тематиках, которые указаны в заголовке. Бюджет - 2/1000. Хотелось бы умного человека, который умеет быстро вникать в суть проблемы и последовательно излагать мысли без "воды". ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен качественный рерайт текстов по тематике создание сайтов, контекстная реклама.Уникальность от 97%.Завершен12 лет назад
Порталу, на котором люди размещают свои стихи и др. произведения требуется комментатор произведений. Инструкция: 1. Бегло прочесть произведение 2. Найти то, что интересно самому комментатору. Для больших поэм это можно найти после беглого просмотра ...Закрыт12 лет назад
- $14
Нужен очень красивый грамотный продающий текст на главную страницу сайта с вхождением большого числа анкоров по строительному инструменту. Размер текста: 4000 знаков без пробелов Сроки: 7 дней Оплата: 14 у.е. Оплата: прямой платеж через сервис Просьбы: 1) не ...Завершен12 лет назад
Интересуют авторские обзоры мобильных телефонов. Не рерайт с существующих и не перевод - а именно интересный, уникальный и грамотный копирайт со своим мнением, комментарием, анализом модели, выводами относительно прогноза продаж, сравнение с ближайшими конкурентами ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужен обзор не менее 2000 символов и не более 2500. Ссылку на сайт по которому требуется обзор дам выбранному исполнителю. Оставляйте предложения только если сможете написать обзор сегодня.Завершен12 лет назад