Приватный проект для landr

КопирайтингЗавершен1 заявка137 просмотров
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Нужен качественный рерайт текстов по тематике создание сайтов, контекстная реклама.Уникальность от 97%.

12 лет назад
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
landr
63 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена быстро, качественно - впрочем, как всегда. Спасибо! Мои рекомендации.
Получил удовольствие и удовлетворение от работы работы с таким заказчиком - ясное и точное ТЗ, быстрое решение всех возникших вопросов! Буду ждать новых заданий.
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