Интересуют авторские обзоры мобильных телефонов. Не рерайт с существующих и не перевод - а именно интересный, уникальный и грамотный копирайт со своим мнением, комментарием, анализом модели, выводами относительно прогноза продаж, сравнение с ближайшими конкурентами т.д.. Обязательно хорошее знание темы. Пишите в предложении цену за 1000зн, также желателен пример похожих работ.