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Копирайт- обзор автомобилей класса С в Украине по примеру B класса :
фотки уменьшать врручную - именовать папки по названию марки авто и фото по названию марки и модели авто + год выпуска(поддиректория)
vw/2011/caddy/vw-caddy-model.jpg
ставить тег alt название фото модели
цены и характеристики брать сайтов сравнения цен украины
в итоге сформировать победителя по предложенному рейтингу
сделать расстановку ключевых фраз
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