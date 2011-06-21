Обзор автомобилей класса С в Украине

КопирайтингЗакрыт2 заявки354 просмотра
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Копирайт- обзор автомобилей класса С в Украине по примеру B класса :

http://bit.ly/gx89ym

фотки уменьшать врручную - именовать папки по названию марки авто и фото по названию марки и модели авто + год выпуска(поддиректория)

vw/2011/caddy/vw-caddy-model.jpg

ставить тег alt название фото модели

цены и характеристики брать сайтов сравнения цен украины

в итоге сформировать победителя по предложенному рейтингу

сделать расстановку ключевых фраз

12 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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