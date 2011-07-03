Требуется написание статей о чае

$100
КопирайтингЗавершен39 заявок574 просмотра
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Для интернет-магазина premierstea.com.ua требуется написание статей о чайных сортах Индии, представленных в продаже: Дарджилинг, Ассам, Нилгири. Также, возможно, статья о индийском чае в целом.

Статьи должны быть, по-возможности, СЕО - оптимизированы. Объем статей - средний, либо на усмотрение автора.

В наличии имеется определенное количество текстового материала (приложено в виде архива под паролем для оценки объема - заинтересовавшимся пароль будет выслан; выбранному фрилансеру также будут высланы имеющиеся графические материалы). Необходимо получить связные вычитанные информативные тексты статей используя имеющийся материал и, если возможно, собственные знания по чайной тематике.

Цена ориентировочная. Работу желательно закончить до конца июля 2011 года =).

Написание статей
12 лет назад
Rebornavt
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
12 лет назад
$40
15 дней
Работа большого объема выполнена в кратчайшие сроки, 100% уникальность текста, учтены все пожелания и проведены соответствующий правки. На сообщения отвечает практически мгновенно. Как появятся необходимость в новых статьях - обязательно обращусь.
Спасибо за работу, заказчика - рекомендую!
seo-mlilane
Ни 
28 летАргентина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$63
7 дней
Работа выполнена согласно договоренности и в срок. Потребовалось несколько раз произвести корректировки и некоторые исправления, но дополнительного времени это практически не заняло.
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
12 лет назад
$100
1 день
Очень качественные тексты - видно автор старался как для себя. О высокой уникальности даже не говорю - само собой разумеется =) Буду обращаться ещё!
Александр - прекрасный заказчик! Во время нашего сотрудничества не возникало никаких проблем. Было четко поставлено задание, с пониманием отнесся к вопросу о предоплате. Только положительные эмоции. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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