Требуется написание статей о чае

Для интернет-магазина premierstea.com.ua требуется написание статей о чайных сортах Индии, представленных в продаже: Дарджилинг, Ассам, Нилгири. Также, возможно, статья о индийском чае в целом.

Статьи должны быть, по-возможности, СЕО - оптимизированы. Объем статей - средний, либо на усмотрение автора.

В наличии имеется определенное количество текстового материала (приложено в виде архива под паролем для оценки объема - заинтересовавшимся пароль будет выслан; выбранному фрилансеру также будут высланы имеющиеся графические материалы). Необходимо получить связные вычитанные информативные тексты статей используя имеющийся материал и, если возможно, собственные знания по чайной тематике.

Цена ориентировочная. Работу желательно закончить до конца июля 2011 года =).