Текст для сайта по языковым переводам

Требуются статьи для сайтов на тему проведения праздников и свадеб, а так же на кулинарную тему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать с нуля текст для сайта Переводов АБЕ. Текст об услуге устного перевода, для страницы:
http://www.a-b-e.ru/ustny_perevod.html
Текст должнен быть максимально раскрывающий тему устного перевода. Чтобы за разъяснениями не пришлось бежать на соседний сайт.
Объем от 4500 до 6500зн.
Тексте нужно использовать все запросы: "устный перевод", "синхронный перевод", "последовательный перевод", "центр переводов", минимум по 3 раза, 1 из которых в ед числе им.пад.
В тексте также необходимо использовать миниму по 1 запросу из каждой дополнительной группы в любом числе и падеже:
Группа номер 1:
перевод договоров
перевод контрактов
переводческая компания
переводческие услуги
экономический перевод
Группа номер 2:
деловой перевод
переводческое бюро
письменный перевод
Группа номер 3:
технический переводчик
агентство переводов
профессиональный перевод
услуги перевода
Группа номер 4:
перевод инструкций
научно технический перевод
перевод технический английский
перевод технических текстов
перевод чертежей
немецкий технический перевод
бюро технических переводов
Общие пожелания:
В тексте должны быть яркие цепляющие образы, приятный стиль изложения, чтобы ни глаз, ни язык не цеплялся и не спотыкался при устном прочтении. Текст должен быть четко структурирован и написан с использованием AIDA. В тексте должны быть четкие заголовки и абзацы не более 5-7 строк. В тексте должно быть максимум 7 отправных точек для запоминания (человек не может запомнить более).
В качестве примера подходлящего текста можно использовать:
http://www.a-b-e.ru/tehnichesky_perevod.html
Вся необходимая для написания информация о компании и услугах описана на главной странице, при необходимости можно уточнить.
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