Текст для сайта по языковым переводам

$30
КопирайтингЗавершен2 заявки175 просмотров
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Требуется написать с нуля текст для сайта Переводов АБЕ. Текст об услуге устного перевода, для страницы:

http://www.a-b-e.ru/ustny_perevod.html

Текст должнен быть максимально раскрывающий тему устного перевода. Чтобы за разъяснениями не пришлось бежать на соседний сайт.

Объем от 4500 до 6500зн.

Тексте нужно использовать все запросы: "устный перевод", "синхронный перевод", "последовательный перевод", "центр переводов", минимум по 3 раза, 1 из которых в ед числе им.пад.

В тексте также необходимо использовать миниму по 1 запросу из каждой дополнительной группы в любом числе и падеже:

Группа номер 1:

перевод договоров

перевод контрактов

переводческая компания

переводческие услуги

экономический перевод

Группа номер 2:

деловой перевод

переводческое бюро

письменный перевод

Группа номер 3:

технический переводчик

агентство переводов

профессиональный перевод

услуги перевода

Группа номер 4:

перевод инструкций

научно технический перевод

перевод технический английский

перевод технических текстов

перевод чертежей

немецкий технический перевод

бюро технических переводов

Общие пожелания:

В тексте должны быть яркие цепляющие образы, приятный стиль изложения, чтобы ни глаз, ни язык не цеплялся и не спотыкался при устном прочтении. Текст должен быть четко структурирован и написан с использованием AIDA. В тексте должны быть четкие заголовки и абзацы не более 5-7 строк. В тексте должно быть максимум 7 отправных точек для запоминания (человек не может запомнить более).

В качестве примера подходлящего текста можно использовать:

http://www.a-b-e.ru/

http://www.a-b-e.ru/tehnichesky_perevod.html

Вся необходимая для написания информация о компании и услугах описана на главной странице, при необходимости можно уточнить.

12 лет назад
Highscreen
Ирина 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Анастасия, кроме кроме отличного результата, показала еще и твердость характера, честность, трудолюбие. Рекомендую тем, кто занят настолько, что ему некогда спорить и доказывать. Этот человек станет верным помощником.
Каждый заказчик "болеет" за свой проект, но далеко не каждый знает, что он хочет получить в итоге. Ирина - это ценная находка для любого копирайтера. Мало того, что она предоставляет четкое и подробное ТЗ и оплачивает все в полном размере, так еще всегда на связи, вежлива и корректна. Но главное - она может научить и указать на "больные места". Я искренне удивляюсь ее терпению, находчивости, честности и таланту. Удачи, Вам!
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