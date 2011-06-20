Написание статей для сайта для NOVAvideo

Есть 72 страницы со спецтехникой. Для каждой из них нужно (открыв страницу) написать новый текст с информацией о модели дорожно строительной техники. Именно не переписат старый, а написать новый. Информация должна включать в себя: - услвоия эксплуатации - средний ...
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Требуются статьи для сайтов на тему проведения праздников и свадеб, а так же на кулинарную тему.
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