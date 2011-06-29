Копирайт 72 описнаия спецтехники по 500 символов.

Нужно написать статью под данную рассылку. Статья о телевизорах для гостиниц таких брендов как ad notam и videotree. Информацию можно взять с сайтов: www.ad-notam.com.ua www.videotree.com www.ad-notam.com www.aquatelevision.com.ua Нужно написать про актуальность данного вопроса связать с евро 2012 возможно, а ...
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Есть 72 страницы со спецтехникой.
Для каждой из них нужно (открыв страницу) написать новый текст с информацией о модели дорожно строительной техники. Именно не переписат старый, а написать новый.
Информация должна включать в себя:
- услвоия эксплуатации
- средний срок службы
- приемущества
Ввиду того, что данной информации в интернетах мало, копирайтер должен обладать некоторыми знаниями в области спецтехники.
Затем нужно выслать все эти тексты в 1 папке, но каждый - в отдельном txt файле.
Оплата 60 р за 1000 символов.
Текст должен быть 98% уникальный при шингле 5, по поисковой системе Яндекс.
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