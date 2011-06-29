Копирайт 72 описнаия спецтехники по 500 символов.

$72
КопирайтингЗавершен7 заявок198 просмотров
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Есть 72 страницы со спецтехникой.

Для каждой из них нужно (открыв страницу) написать новый текст с информацией о модели дорожно строительной техники. Именно не переписат старый, а написать новый.

Информация должна включать в себя:

- услвоия эксплуатации

- средний срок службы

- приемущества

Ввиду того, что данной информации в интернетах мало, копирайтер должен обладать некоторыми знаниями в области спецтехники.

Затем нужно выслать все эти тексты в 1 папке, но каждый - в отдельном txt файле.

Оплата 60 р за 1000 символов.

Текст должен быть 98% уникальный при шингле 5, по поисковой системе Яндекс.

12 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$72
4 дня
Елена написала отличные статьи с подробными описаниями спецтехники. Коротко и ясно. Информации по спецтехники в интернетах мало, но ТС ее нашел и применил.
Хороший и понимающий работодатель, требовательный и ответственный. Советую к сотрудничеству.
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