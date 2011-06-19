Написать статью по сантехнике

Надо написать хорошую, добрую, seo - оптимизированную статью на тему "подвесные унитазы".

В статье надо обозреть продукцию фабрик жика, серсанит, идеал стандарт, видима, рока, витра, сантек, цезарис.

Наличие картинок обязательно (предоставляет заказчик, хотя в интеренете, при поиске материала они будут попадаться сплошь и рядом).

ПС. Прошу указывать цену ЗА РАБОТУ!!! а не за количество символов без пробелов. Статья, вряд ли будет крошечная. Оцените, в какое количество символов она может вписаться, и назовите цену ЗА СТАТЬЮ!

ППС. Прошу не обращаться, кто с темой не знаком. Примеры работ на близкие сантехнические темы (а особенно - обзоры) будут учитываться при определении исполнителя.

Желательно копирайт.