Написать статью по сантехнике

КопирайтингЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Надо написать хорошую, добрую, seo - оптимизированную статью на тему "подвесные унитазы".

В статье надо обозреть продукцию фабрик жика, серсанит, идеал стандарт, видима, рока, витра, сантек, цезарис.

Наличие картинок обязательно (предоставляет заказчик, хотя в интеренете, при поиске материала они будут попадаться сплошь и рядом).

ПС. Прошу указывать цену ЗА РАБОТУ!!! а не за количество символов без пробелов. Статья, вряд ли будет крошечная. Оцените, в какое количество символов она может вписаться, и назовите цену ЗА СТАТЬЮ!

ППС. Прошу не обращаться, кто с темой не знаком. Примеры работ на близкие сантехнические темы (а особенно - обзоры) будут учитываться при определении исполнителя.

Желательно копирайт.

12 лет назад
retail
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
3 дня
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