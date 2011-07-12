SEO статьи по лазерному измерительному инструменту

Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей. (лазерные измерительные приборы, лазерный уровень)

Требуется написать статьи по представленным запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении «мусорных слов», т.е. в заголовке статьи должно быть предложение с вхождением оптимизируемой фразы. (Н-р: «Лучшее решение для резки камня это алмазный инструмент в связке с плиткорезами»)

Размер одной статьи – 1000 символов без пробелов.

Плотность повтора ключевой фразы – не более 3% на 1000 символов. ВНИМАНИЕ! Никакие другие слова в тексте не должны превышать плотность ключевой фразы или слова из этой фразы! Т.е. если текст пишется под запрос "купить алмазный инструмент" какое-нибудь слово типа "магазин" не должно иметь плотности выше, чем 2-3%.

Вхождение в пассаж - не более 2-х.

Проверять можно здесь: seotxt.com/service/optimizer/

Анкоры представлю исполнителю

итого: 29 статей

Оплата: 2 у.е. за статью.

Сроки: 7 дней

Оплата: прямой платеж через сервис

Просьбы:

1) не писать в асю

2) не писать в личку

3) указывать цену и сроки

4) не добавляться новичкам или без отзывов