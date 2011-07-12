SEO статьи по лазерному измерительному инструменту

$58
КопирайтингЗавершен11 заявок267 просмотров
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Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей. (лазерные измерительные приборы, лазерный уровень)

Требуется написать статьи по представленным запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении «мусорных слов», т.е. в заголовке статьи должно быть предложение с вхождением оптимизируемой фразы. (Н-р: «Лучшее решение для резки камня это алмазный инструмент в связке с плиткорезами»)

Размер одной статьи – 1000 символов без пробелов.

Плотность повтора ключевой фразы – не более 3% на 1000 символов. ВНИМАНИЕ! Никакие другие слова в тексте не должны превышать плотность ключевой фразы или слова из этой фразы! Т.е. если текст пишется под запрос "купить алмазный инструмент" какое-нибудь слово типа "магазин" не должно иметь плотности выше, чем 2-3%.

Вхождение в пассаж - не более 2-х.

Проверять можно здесь: seotxt.com/service/optimizer/

Анкоры представлю исполнителю

итого: 29 статей

Оплата: 2 у.е. за статью.

Сроки: 7 дней

Оплата: прямой платеж через сервис

Просьбы:

1) не писать в асю

2) не писать в личку

3) указывать цену и сроки

4) не добавляться новичкам или без отзывов

12 лет назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$58
7 дней
Ксения не плохо справилась с задачей, хоть ключи и были тяжелыми и информации раз два и обчелся, да и то, когда пишешь такие тексты, необходимо чуточку стать профи и пропитаться тематикой индустрии. Спасибо за выполненную работу!
Антон очень положительный заказчик. Очень рада сотрудничеству, а именно - четкому заданию и быстрой оплате. Рекомендую!
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