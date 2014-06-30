Рерайт + seo-копирайтинг для сайта

$50
КопирайтингЗавершен26 заявок473 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующая:

Есть сайт с "рыбой" текстов - их нужно рерайтить в полноценные тексты.

+ есть запросы и примерные темы. Нужно сформировать конечные название и подготовить seo-тексты.

Общий объем - около 10-15K.

Тематика - полеты на самолете, полет в подарок, высший пилотаж.

P.S. Аналогичные проекты регулярны.

Копирайтинг для сайта
12 лет назад
internetable
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
eternalwanderer
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Качественно выполнен заказ, все пункты учтены.
Благодарю за достойное сотрудничество! Заказчика отличает вежливость, коммуникабельность, честность в финансовых расчетах и профессиональный подход к сотрудничеству.
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