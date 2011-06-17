Требуется наполнение сайта, 2-3 поста в день. (думаю не больше часа потраченного времени, максимум два)

Источники дам. Требуется рерайт и вставка картинок.

Т.к. сайт пока не приносит дохода, плачу из своего кармана), оплата 2000 рублей в месяц.