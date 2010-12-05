Продвижение сайтов по договору. ООО "Цитрус"

Зачем вашему сайту продвижение?

Ответить на этот вопрос достаточно просто. Допустим, у вас есть магазин, но денег в рекламу вы не вкладываете. Поэтому, клиенты практически всегда отсутствуют. Вы несете убытки. В то же время, необходимо оплачивать ежемесячные расходы на аренду, заработную плата и другие необходимые вещи.

В Интернете все почти так же, как и в реальной жизни. Вы вкладываете деньги в создание сайта, который должен быть одним из инструментов вашего бизнеса. Вы ждете месяц, два, но прибыли ваш сайт вам не приносит. Почему? Скорее всего дело в том, что на него никто не ходит, он не находится в поисковых системах по нужным ключевым словам. Таким образом, эффективность такого сайта практически нулевая.

Почему именно мы?

1. По соотношению, цена – качество мы являемся одним из лидеров направления в Поволжье

2. Имея большой опыт в продвижении сайтов, в своей деятельности мы автоматизируем многие процессы продвижения, что позволяет существенно снизить стоимость наших услуг относительно конкурентов

3. Мы даем гарантии на успешное достижение результатов. В случае неудачи, мы вернем вам все потраченные деньги

4. Наши усилия направлены на увеличение эффективности вашего бизнеса и рост продаж, предоставляемых вами товаров и услуг, а не на банальный рост позиций или увеличение посещаемости сайта теми посетителями, кто вряд ли совершит покупку (нецелевые посетители)

5. Для постоянных клиентов предусмотрен ряд акций и скидок

6. Успех нашего клиента – это и наш успех!