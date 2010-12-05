sokvlad

Владимир sokvlad

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Продвижение сайтов по договору. ООО "Цитрус"

Зачем вашему сайту продвижение?

Ответить на этот вопрос достаточно просто. Допустим, у вас есть магазин, но денег в рекламу вы не вкладываете. Поэтому, клиенты практически всегда отсутствуют. Вы несете убытки. В то же время, необходимо оплачивать ежемесячные расходы на аренду, заработную плата и другие необходимые вещи.

В Интернете все почти так же, как и в реальной жизни. Вы вкладываете деньги в создание сайта, который должен быть одним из инструментов вашего бизнеса. Вы ждете месяц, два, но прибыли ваш сайт вам не приносит. Почему? Скорее всего дело в том, что на него никто не ходит, он не находится в поисковых системах по нужным ключевым словам. Таким образом, эффективность такого сайта практически нулевая.

Почему именно мы?

1. По соотношению, цена – качество мы являемся одним из лидеров направления в Поволжье

2. Имея большой опыт в продвижении сайтов, в своей деятельности мы автоматизируем многие процессы продвижения, что позволяет существенно снизить стоимость наших услуг относительно конкурентов

3. Мы даем гарантии на успешное достижение результатов. В случае неудачи, мы вернем вам все потраченные деньги

4. Наши усилия направлены на увеличение эффективности вашего бизнеса и рост продаж, предоставляемых вами товаров и услуг, а не на банальный рост позиций или увеличение посещаемости сайта теми посетителями, кто вряд ли совершит покупку (нецелевые посетители)

5. Для постоянных клиентов предусмотрен ряд акций и скидок

6. Успех нашего клиента – это и наш успех!

  • Собрать базу самых больших досок объявлений

    $50

    Требуется собрать базу самых больших досок объявлений России Обще тематических таких как irr.ru, avito.ru, olx.ru, slando.ru с посещаемостью более 5000 человек в сутки.(легко найти в Rambler TOP100, Яндекс Каталог, Рейтинг сайтов Liveinternet) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется наполнение сайта.

    Требуется наполнение сайта, 2-3 поста в день. (думаю не больше часа потраченного времени, максимум два) Источники дам. Требуется рерайт и вставка картинок. Т.к. сайт пока не приносит дохода, плачу из своего кармана), оплата ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь по CMS livestreet

    $50

    Добрый день. Требуется специалист по CMS livestreet Нужна небольшая консультация по движку. Настроить почту (gmail.com) для отправки сообщений. Периодически помощь и небольшие доработки по сайту.

    Настройка почты
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется вебмастер для создания сайтов визиток

    Нужен вебмастер. (немного копирайтер, немного дизайнер) Периодически появляются заказы на сайты - визитки. Требования: 5-10 страниц контента шаблонный дизайн (вставка логотипа фирмы, небольшая корректировка дизайна) CMS предпочтительно wordpress (рассмотрю ваш ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад