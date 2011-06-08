Нужна помощь по CMS livestreet

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки123 просмотра
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Добрый день.

Требуется специалист по CMS livestreet

Нужна небольшая консультация по движку. Настроить почту (gmail.com) для отправки сообщений.

Периодически помощь и небольшие доработки по сайту.

13 лет назад
sokvlad
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
olympico
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отличный специалист, помог решить проблему с livestreet CMS.