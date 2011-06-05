Сделать тему для Мagento

Есть сайт http://fitstore.com.ua и есть дизайнер который делает его редизайн.

Нужно будет сделать верстку под Мagento по его дизайну и подстроить его при необходимости.

Структура сайта остается такой же.

Работаю только с опытными и ответственными людьми!

Кто не работал с Мagento просьба не писать!!!

В ответе желательно написать примерные оценки по стоимости и срокам для данного сайта и ссылку на работы сделанные на Мagento