Сделать тему для Мagento

Есть сайт sfabriki.ru, там стоит система управления webAsyst нужно там немного переделать и сделать как на http://www.maryino-mebel.ru А именно: сделать чтобы мебель мягкая(и все с тканями) и ткани выбирались по такому алгоритму http://www.maryino-mebel.ru/product/alia-divan-evroknizhka/ а шкафы купе по такому (и все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://fitstore.com.ua и есть дизайнер который делает его редизайн.
Нужно будет сделать верстку под Мagento по его дизайну и подстроить его при необходимости.
Структура сайта остается такой же.
Работаю только с опытными и ответственными людьми!
Кто не работал с Мagento просьба не писать!!!
В ответе желательно написать примерные оценки по стоимости и срокам для данного сайта и ссылку на работы сделанные на Мagento
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