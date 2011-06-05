Сделать тему для Мagento

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка157 просмотров
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Есть сайт http://fitstore.com.ua и есть дизайнер который делает его редизайн.

Нужно будет сделать верстку под Мagento по его дизайну и подстроить его при необходимости.

Структура сайта остается такой же.

Работаю только с опытными и ответственными людьми!

Кто не работал с Мagento просьба не писать!!!

В ответе желательно написать примерные оценки по стоимости и срокам для данного сайта и ссылку на работы сделанные на Мagento

13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад