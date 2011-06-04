Небольшая задача по работе с контентом

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки215 просмотров
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Есть интернет-магазин на друпал, необходимо внести ряд исправлений в товарные позиции. Только со знанием системы пишем.

13 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад