Интегрировать дизайн для интернет-магазина

Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых разделов на сайте . Основной функционал на сайте есть. Редакция бизнес.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть psd исходник и техническое задание для интернет-магазина.
В принципе, во вложенном архиве есть jpg на каждый тип страницы и небольшое ТЗ.
Платформа не имеет значение. Главное - реализовать все функции и возможности, указанные в ТЗ.
Просьба в предложении указывать, по возможности, ссылки на готовые проекты, которые работают на решении, которое вы предлагаете.
Базу данных и исходники предоставлю.
Ссылка для скачивания http://fileshare.in.ua/4614434
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