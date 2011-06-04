Интегрировать дизайн для интернет-магазина

Добрый день!

Есть psd исходник и техническое задание для интернет-магазина.

В принципе, во вложенном архиве есть jpg на каждый тип страницы и небольшое ТЗ.

Платформа не имеет значение. Главное - реализовать все функции и возможности, указанные в ТЗ.

Просьба в предложении указывать, по возможности, ссылки на готовые проекты, которые работают на решении, которое вы предлагаете.

Базу данных и исходники предоставлю.

Ссылка для скачивания http://fileshare.in.ua/4614434