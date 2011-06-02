Мелкие доработки по сайту

Приветствую. Требуется специалист по cms Битрикс для внесения ряда изменений на существующим сайте, а также для совместной работы над проектами в будущем. Список необходимых изменений предоставлю по запросу. Прошу направлять информацию о себе (опыт, примеры работ, отзывы) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется bitrix специалист для выполнения мелких доработок в интернет-магазине. Например вывод цены в результатах поиска, настройка фильтра в каталоге и т.д.
Оплата сдельная.
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