Закончить верстку на shopcms

Нужен человек который сможет завершить работу по верстке нового дизайна для сайта на shopcms

В приложении макет главной страницы, остальные предоставлю по запросу. Работы не много, но её нужно сделать оперативно.

Возможно дальнейшее сотрудничество по поддержке этого сайта + новые проекты. Заявки без указания примерной стоимости и сроков НЕ рассматриваются.