Срочно требуется на разработку раздела портала верстальщик под Drupal 6.Х Желательно и опыт разработки, т.к. потребуется работать с шаблонами (копировать стили/элементы других разделов). Все вопросы можно задать по аське: 27129440 ----------- Если у вас опыт только разработки тем для ...
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Необходимо доработать сайт на wordpress. Вместе с откликом отправляйте ссылки на сайты, которые вы сделали на wordpress.
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