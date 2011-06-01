Cms коллективных покупок аналог бумбейт, групон

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок207 просмотров
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Нужен движок коллективных покупок аналог групона или бумбейта.

требования: интеграция вконтакте

желательно подключаемые модули платежей например смс оплата

возможность добавлять города, реселлер аккаунты.

также кто, какие доп модули предложит.

варианты "под ключ" обсуждаются

13 лет назад
ufadesign
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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