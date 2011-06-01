Новый раздел для сайта на Joomla

Здравствуйте. Есть сайт на Joomla(скорее сайт визитка). Нужно добавить небольшой каталог для товаров (категория+иконка ->товар с фото и описание). Добавление товаров через админку сайта.

И сделать поиск по весу и по металлу. Всё. Жду Ваших предложений.