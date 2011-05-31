Небольшие правки на web-asyst shop-script

Срочно требуется на разработку раздела портала верстальщик под Drupal 6.Х Желательно и опыт разработки, т.к. потребуется работать с шаблонами (копировать стили/элементы других разделов). Все вопросы можно задать по аське: 27129440 ----------- Если у вас опыт только разработки тем для ...
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Добрый день, нужно сделать автоматическую смену популярного товара и доработки по запросу авторизации на сайте.
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