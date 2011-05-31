Небольшие правки на web-asyst shop-script

Есть мод OpenX 2.8 с несколько измененным интерфейсом. И есть сайт на Неткат 3.5, на котором нужно показывать рекламу. Сейчас на сайте используется внутренняя баннерокрутилка Нетката, ее надо заменить на OpenX. Соответственно, нужно установить OpenX на ...