Требуется грамотный drupal программист

Сверстать и посадить на CMS сайт компании.

Необходимо будет создать каталог товаров это единственно, что потребует времени. Заполнять не надо достаточно создать.

Требуется Drupal программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.

Коротко о нас:

Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru.

Наши работы с подпиской fan-tom:

Иван наш главный опытный программист он в случае проблем или трудностей будет Вас курировать. http://www.weblancer.net/users/julivgan/portfolio/

Требования:

Отличное знание CMS Drupal;

Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;

Хорошее знание jQuery, CSS;

Опыт работы от 2-х лет;

Аккуратность в собственном коде;

Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS.

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Умение работать самостоятельно и быстро;

Желание расти и добиваться результатов.

Условия: работа над интересным проектом;

Занятость: долгосрочное сотрудничество;

Место проживания: не имеет значение;