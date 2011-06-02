Очень срочно собрать простой сайт

Ничего сложного нет. Всего 3 типовых страницы. Ничего более.

Главная, Все туры, Описание тура.

При добавлении тура мы заполняем следующие поля:

1) Название тура

2) Дата проведения (календарь) + чекбокс "круглый год" (работает либо то, либо то)

3) Описание тура (wisywig-настроенный или аналог)

4) Большая картинка для главной (жестко привязать размер) - все данные из макета. На главной в крутилке туров их кол-во не ограничено.

5) Средняя картинка для описания тура (аналогично с размером)

6) Маленькая картинка для всех туров (аналогично с размером)

7) Изображения для галереи (отображаются только в описании тура). Для них же крутилка на странице описания тура, и возможность увеличения на java.

Все макеты здесь - http://zalil.ru/31183400. Срок выполнения работы максимум завтра после обеда.

На чем будет сделано - не принципиально. Могу пристать к мелочам.

Поскольку уже горит и один человек подвел, надо залить на фтп и включить на домене - данные дам исполнителю.

Оплата по факту, максимум в субботу до вечера любым удобным способом.

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